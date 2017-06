Ex-Revierleiter aus Schwedt darf zurückkehren

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Affäre um rechte Umtriebe unter Polizisten in der Uckermark sorgt weiter für Zündstoff. Nach der Versetzung des ehemaligen Schwedter Revierleiters hat das Verwaltungsgericht Potsdam jetzt entschieden, dass der Beamte an seinen früheren Arbeitsplatz zurückkehren darf. Doch das Brandenburger Polizeipräsidium will diese Entscheidung keinesfalls hinnehmen und kündigte am Donnerstag an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke hatte wegen des Umgangs mit rechtsextremen Verstrickungen in den eigenen Reihen und eines autoritären Führungsstils den Führungsstab der Polizeiinspektion Uckermark im Herbst 2015 ausgewechselt. Von dem Wechsel war auch der 59-jährige Revierleiter betroffen. Gegen seine Versetzung hatte er geklagt.