Radfahrerin nach Unfall verletzt

Brieselang (MOZ) Eine 80-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall mit einem Lkw verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau befuhr den Gehweg im Forstweg aus Richtung Wustermarker Allee in Richtung L202. Als sie dort einen Fußgängerüberweg überqueren wollte, kam es zu einer Kollision mit dem Lastwagen. Sie stürzte daraufhin und zog sich Verletzungen im Kopf- und Rippenbereich zu.