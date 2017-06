artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Er stand im absoluten Halteverbot auf dem Radweg, riss abrupt die Tür auf, verursachte einen tödlichen Unfall in Berlin - doch rechtliche Konsequenzen hat ein 50-jähriger Diplomat kaum zu fürchten. "Wir ermitteln schon, aber nicht direkt gegen diese Person, dagegen stehen internationale völkerrechtliche Abkommen", sagte eine Sprecher der Berliner Polizei am Donnerstag. "Die Immunität können wir nicht aufheben."

artikel-ansicht/dg/0/1/1581567/

Der 50-Jährige stand am Dienstagabend im Berliner Stadtteil Neukölln mit seinem Sportwagen mit Diplomatenkennzeichen im absoluten Halteverbot auf einem Radweg und riss abrupt die Tür auf. Ein 55-jähriger Radfahrer prallte gegen die Tür und starb am Mittwochmittag im Krankenhaus an seinen Kopfverletzungen.

Normalerweise würde ein solcher Unfall Ermittlungen wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung in Gang setzen, erklärte der Polizeisprecher. Nun gebe es nur eine Verkehrsunfallermittlung für Versicherungszwecke. Auch Zeugen würden vorgeladen. Der Verursacher könne aber nicht geladen werden.