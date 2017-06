Erkic verlässt den FSV Optik

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Mit dem verlorenen Relegationsrückspiel in Halberstadt endete für den FSV Optik die Oberliga-Saison. Am Donnerstag flog auch Trainer Ingo Kahlisch für eine Woche in den wohlverdienten Urlaub. Vorher wurden aber noch erste Entscheidungen für die anstehende Vorbereitung bekanntgegeben. Die ersten Abgänge stehen fest. So wechselt Dragan Erkic zu Tennis Borussia Berlin, Victor Lindau spielt zukünftig für den SV Merseburg 99, und außerdem haben Caga Aslan, Arda Dülek und Marcel Machalski Optik verlassen. Über eventuelle weitere Wechsel und Neuzugänge wird beim Trainingsauftakt 1. Juli informiert. Das Training startet um 10.00 Uhr. Am Nachmittag steht das erste von zehn geplanten Testspielen auf dem Programm.