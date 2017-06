artikel-ansicht/dg/0/

Dresden (dpa) Nach über 70 Jahren kehrt eine weitere Kostbarkeit aus dem Dresdner Ratsschatz an die Elbe zurück. Der im Frühjahr 2015 auf der Antiquitätenmesse in Maastricht (Niederlande) aufgetauchte Schiffspokal aus dem 17. Jahrhundert konnte im Zuge eines Vergleichs mit Hilfe von zwei Stiftungen und Partnern von der Galerie Neuse in Bremen für eine sechsstellige Summe gekauft werden. Dort wird das Kunstwerk, ein Pokal in Form eines Segelschiffs aus Gold und Silber, am 20. Juni übergeben. Das teilten die Museen der Stadt Dresden am Donnerstag mit. So endet eine Odyssee, die in den Nachkriegswirren 1945 an der Elbe begann.