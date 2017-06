Bosch-Entscheidung für Dresden stärkt Halbleiterstandort

artikel-ansicht/dg/0/

Dresden (dpa) Mit einer Chipfabrik des Autozulieferers Bosch steht dem Halbleiterstandort Dresden eine weitere Milliardeninvestition ins Haus. Die Nachricht passe ins «aktuelle Gesamtbild einer neu am Standort entstehenden Dynamik», sagte der Präsident des Branchenverbandes Silicon Saxony, Heinz Martin Esser.

