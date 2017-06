Marcus Mlynikowski unterschreibt Profivertrag beim Chemnitzer FC

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Marcus Mlynikowski hat seinen Profi-Traum wahrgemacht und einen Vertrag bei Fußball-Drittligist Chemnitzer FC unterschrieben. Der frühere Kicker des Oranienburger FC Eintracht und der Tabellenachte der abgelaufenen Saison verständigten sich am Donnerstag auf eine zweijährige Zusammenarbeit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581580/

Mlynikowski hatte zuletzt bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC in der Regionalliga Nordost auf sich aufmerksam gemacht. In 23 Spielen hatte der Linksverteidiger drei Treffer erzielt und zwei weitere vorbereitet.

Schon jetzt ist klar, dass es für den 24-Jährigen im Trikot des Chemnitzer FC einen unvergesslichen Start in die Saison geben wird. Denn am 12.August empfängt der Drittligist in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals den Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München.