Lottner in 's-Hertogenbosch im Achtelfinale ausgeschieden

Am Mittwoch hatte die Weltranglisten-161. unerwartet in drei Sätzen gegen die Slowakin Dominika Cibulkova gewonnen, die an Position eins gesetzt war. Fed-Cup-Spielerin Carina Witthöft spielt dagegen nach ihrem Zweisatzerfolg gegen Camila Giorgi aus Italien am Freitag gegen die Estin Anett Kontaveit um den Einzug in das Halbfinale. Die bislang einzige Partie gegen die Weltranglisten-49. hatte die Hamburgerin verloren. Die Darmstädterin Andrea Petkovic war im Achtelfinale an Natalia Wichljanzewa aus Russland mit 3:6, 7:5, 2:6 gescheitert.

In der Herren-Konkurrenz steht Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev vor einem Viertelfinale gegen den Franzosen Julien Benneteau. Der Weltranglisten-Zehnte war mit einem 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Adrian Mannarino in das Turnier gestartet, das zeitglich mit dem MercedesCup in Stuttgart ausgetragen wird.