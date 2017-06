Busfahrer attackiert - Polizei warnt vor Reizgas-Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Weil er im Februar einen Busfahrer in Neuruppin mit einem Messer bedroht und an der Hand verletzt haben soll, muss sich ein 22-Jähriger ab dem 27. Juni vor dem Neuruppiner Landgericht verantworten. Der wohnungslose Mann war bereits Ende 2016 aufgefallen, als er nach einem Disput in der Bilderbogenpassage sowie nach einem Diebstahl im Ruppiner Einkaufszentrum wiederholt Pfefferspray gegen Menschen eingesetzt haben soll.