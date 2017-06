Tourismus hat sich gut entwickelt

artikel-ansicht/dg/0/

"Die touristische Entwicklung im Havelland können wir als positiv einschätzen", sagte Landrat Roger Lewandowski (CDU), der sich als großer Freund von Erdbeerkuchen über Karls Erlebnis-Dorf als besondere Kulisse für das Forum freute. In seinem Grußwort zu Beginn der Veranstaltung hob Roger Lewandowski die besondere Bedeutung und Erfolgsgeschichten der beiden Besuchermagnete Erlebnis-Dorf mit jährlich einer Million Gästen und Designer Outlet Center mit mehr als zwei Millionen Besuchern pro Jahr hervor.

Für den Landrat ist Tourismus ein wesentlicher Faktor im Landkreis Havelland, das neben den beiden großen noch mit vielen weiteren interessanten Ausflugszielen punkten kann. "Man darf auch die Bundesgartenschau nicht vergessen, die viele Menschen ins Havelland gelockt hat. So sind die Übernachtungszahlen von knapp unter einer Million im Jahr 2014 auf 1.048.000 Buchungen2016 gestiegen."

Auch Ines Kias konnte in ihrer P räsentation auf einen stetigen Anstieg der Gästezahlen verweisen. So sind von Januar bis März im Landkreis Havelland 107.164 Gäste gezählt wurden, das bedeutet ein Plus von 12,8 Prozent. Auch die Zahl der Übernachtungen ist in diesem Zeitraum um 11,3 Prozent auf 262.400 Übernachtungen angestiegen. "Ich bin schon jetzt gespannt auf die Zahlen am Ende des Jahres", zeigte sich die Chefin des Tourismusverbandes optimistisch. In ihrem fast eine Stunde dauernden Vortrag ging Ines Kias über die Arbeit des Verbandes ein, zeigte in beeindruckenden Fotos die Naturschönheiten und Ausflugsziele im Havelland und wies auf die anstehenden Probleme wie den verbesserungswürdigen öffentlichen Personennahverkehr und den Ausbau des Wassertourismus hin. Mit den Worten" Jede Investition in den Tourismus kommt auch den Bürgern zugute", warb die Fachfrau für eine Erweiterung des touristischen Angebots.

Im weiteren Verlauf der von Merten Klementz von Complan, Kommunalberatung moderierten Veranstaltung berichtete Michael Stober über den Aufbau des als "Europas grünstes Hotel" ausgezeichneten Landgutes Stober.

Frank Havemann, zuständig für "Public Affairs" von Karls, erläuterte die Ausbaupläne des Erlebnis-Dorfes in den nächsten Jahren, deren "erster Bauabschnitt zum 100jährigen Jubiläum von Karls 2021 fertig gestellt sein sollte."