Motocross-EM macht Station in Schwedt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) In drei Klassen werden am Sonntag ab 12 Uhr auf der Rennstrecke in den Müllerbergen unweit des Ortsteils Blumenhagen Rennen zur Motocross-Europameisterschaft ausgetragen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581596/

Die besten Fahrer des Kontinents in den Klassen 65 und 85 ccm sowie "Ladies" werden in der Oderstadt erwartet, wo auf der traditionell bestens präparierten Piste jeweils zwei Wertungsläufe stattfinden. Im Rahmenprogramm findet darüber hinaus am Sonnabend und Sonntag je ein Lauf in der Open-Klasse statt.

Freie Trainings und Qualifikationsrennen gibt es in den Müllerbergen bereits am Sonnabend ab 8.45 Uhr. Sogenannte Warm-Up-Läufe beginnen am Sonntag um 8 Uhr.