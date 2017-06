artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Der russische Präsident Wladimir Putin schließt eine weitere Amtszeit als Staatsoberhaupt nicht aus. "Das muss der Wähler entscheiden, das russische Volk", sagte er am Donnerstag am Rande seiner traditionellen Bürgersprechstunde "Direkter Draht" in Moskau. "Ich selbst werde mich irgendwann entscheiden."