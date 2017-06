Landesbeamte hoffen auf Millionenzahlung

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Landesregierung soll in der kommenden Woche mit den Gewerkschaften eine Einigung um jahrelang zu geringe Besoldung erzielen. 300 Beamte hatte geklagt und vor dem Oberverwaltungsgericht Recht bekommen, dass sie in den Jahren 2004 bis 2014 nicht auskömmlich bezahlt wurden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581601/

Die Landesregierung soll in der kommenden Woche mit den Gewerkschaften eine Einigung um jahrelang zu geringe Besoldung erzielen.

Die Landesregierung soll in der kommenden Woche mit den Gewerkschaften eine Einigung um jahrelang zu geringe Besoldung erzielen. © dpa

Ursprünglich wollte die Landesregierung nur den Klägern eine einstellige Millionensumme nachzahlen und die allgemeine Besoldung für die kommenden zwei Jahre um jeweils 0,5 Prozent anheben, um weitere Klagen auszuschließen. Die Gewerkschaft der Polizei hatte gegen diese Pläne mobil gemacht und eine Nachzahlung für alle Beamte eingefordert.

Nach einer Anhörung im Finanzausschuss vom Donnerstag zeichnet sich nun eine Lösung ab. Die Regierung wurde aufgefordert, in der kommenden Woche mit den Gewerkschaften eine Einigung zu erzielen. In Koalitionskreisen ist von 120 Millionen Euro die Rede. Die Polizeigewerkschaft hatte 230 Millionen errechnet.

Zu lösen ist bis auch noch semantisches Problem. Rot-Rot will auf jeden Fall vermeiden, dass von einer Nachzahlung die Rede ist. Diese Vokabel liege zu nahe am Thema Altanschließer, hieß es am Donnerstag.