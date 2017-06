Sparkasse eröffnet Filiale in Bergfelde

artikel-ansicht/dg/0/

Bergfelde (hw) Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) eröffnet am 10. Juli eine neue Zweigstelle in der Birkenwerder Straße 3 in Bergfelde - für diese Ankündigung hat Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) am Dienstag beim Podiumsgespräch des Seniorenbeirats den ersten Beifall des Nachmittags erhalten. "In Zeiten, in denen Banken so oft ihre Filialen eher schließen, ist es umso besser, dass sich die MBS dazu entschlossen hat, hier eine zu eröffnen", sagte Apelt. Eine Zweigstelle der Sparkasse in dem Hohen Neuendorfer Stadtteil war seit vielen Jahren gewünscht und auch eine Forderung auf dem Zettel der Senioren.