Potsdam (MOZ) Der Dreifachmord bei Müllrose (Oder-Spree), der Anfang März Brandenburg erschütterte, ist nicht der Justiz anzulasten. In einer Sitzung des Rechtsausschusses erklärte Justizminister Stefan Ludwig, dass kein Fehlverhalten festzustellen sei. Das Urteil des Landgerichts Frankfurt, den mehrfach vorbestraften Täter auf Bewährung freizulassen, werde er nicht kommentieren, sagte der Minister.

Der 24jährige Jan. G. hatte zunächst seine Großmutter ermordet und auf der Flucht zwei Polizisten getötet. Im März hatte Ludwig im Rechtsausschuss informiert, dass G. mehrfach vorbestraft worden war. Im Herbst 2016 sollte er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Das Gericht setzte dies zur Bewährung aus und ordnete eine engmaschige Betreuung sowie eine Medikamentenbehandlung an. Allerdings entzog sich G. diesen Maßnahmen und verschwand nach Bayern, wo er voller Amphetamine ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines Fahrzeuges gestoppt wurde. Nach seiner Rückkehr nach Brandenburg entzog sich G. den Kontrollen durch die Bewährungshelferin.