Hennigsdorf (rol) Die Chancen stehen gut, dass die Sportsbar Fair Play an der Fontanestraße zum 1. Juli einen neuen Pächter bekommt. Dabei kann es sich allerdings auch um den bisherigen handeln. "Ich habe mich an der Ausschreibung beteiligt", sagte am Donnerstag Jörn Ehrich. Er selbst hatte den bisherigen Pachtvertrag zu Ende Juni gekündigt. Das bestätigte auf Nachfrage auch Vize-Bürgermeister Martin Witt. Ehrich begründete die Kündigung damit, dass "die finanziellen Bedingungen hinsichtlich Pacht und Betriebskosten nicht haltbar waren." Schon in den Vorjahren war das Pachtverhältnis immer wieder Thema im Hauptausschuss gewesen.