Letztes Spiel für Geisler & Co

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Wochenende beschließen Landes- und Kreisligen die Saison. Blau-Weiß Markendorf (Landesklasse Ost) beendet die Reihe seiner Spitzenspiele am Sonnabend ab 15 Uhr daheim gegen Preußen Bad Saarow. Die Ostbrandenburgligisten 1. FC Frankfurt II und Union Booßen genießen ebenfalls noch einmal Heimvorteil.

Vor dem Derby in Müllrose (4:3) trotzte Blau-Weiss Markendorf dem Staffel-Meister der Landesklasse Ost Frankonia Wernsdorf ein 2:2 ab, spielte davor in Niederlehme 1:1. Der Samstag-Partner nötigt Respekt ab. Bad Saarow leistete sich in den 14 Partien der Rückrunde inklusive des Nachholespiels gegen Markendorf (5:0) nur eine Niederlage, landete zuletzt acht Siege in Folge.

"Die ganz große Spannung und Motivation kann natürlich nicht mehr aufgebaut werden, weil unser respektabler vierter Platz sicher ist", urteilt Axel Geisler. Der 56-jährige A-Lizenz-Coach hatte die Mannschaft Mitte November übernommen und in 18 Vergleichen zu zehn Siegen und fünf Unentschieden geführt. Geisler beendet wie geplant sein Engagement bei Blau-Weiss, widmet sich voll und ganz seinem Job als Koordinator der "Löwenkinder". "Da betreuen wir mittlerweile über 60 Familien aus Frankfurt und Umgebung. Das war bei Gründung des Kompetenzzentrums vor zwei Jahren so nicht vorherzusehen."

Geisler weiß aber seine Nachfolge in Gestalt von Jan Mutschler (34) als Coach und Denny Danowski (36) als Co-Trainer in guten Händen. "Verdienstvolle Routiniers wie Christian Gläßer, Kapitän Danowski, Björn Keller und Benny Biemüller werden am Sonnabend beim Jahresabschluss ordentlich verabschiedet und künftig nur noch im Notfall zur Verfügung stehen."

Abgesehen vom (erfolgreichen) Not-Engagement bei Markendorf waren "die Jahre beim damaligen FFC Viktoria die erfolgreichsten und wichtigsten für mich", urteilt Geisler. Zwei Oberliga-Aufstiege als Trainer (1997) und als Geschäftsführer (2003) sowie drei Starts bei den Landespokal-Finals "bleiben unvergessen".

Saison-Halali am Sonnabend auch in der Ostbrandenburgliga. Der 1. FC Frankfurt II trifft nach dem 9:1 in Fünfeichen ab 15 Uhr auf Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II. Wie im Vorjahr, als man hinter Woltersdorf Zweiter war, haben die Oderstädter erneut den Aufstieg in die Landesklasse verpatzt. Zwar haben sie mit dem Torverhältnis von 106:27 die besten Werte in Offensive und Defensive erzielt, aber sieben Niederlagen waren einige zuviel. Im Hinspiel bei den Doppeldörflern hatte es ein 0:2 gesetzt. Da haben die favorisierten Frankfurter, die Staffelzweiter werden können, noch eine Rechnung offen. Aber Petershagen ist sechs Runden in Folge ungeschlagen, erwies sich mit dem jüngsten 3:1 gegen den FC Eisenhüttenstadt II als Steigbügelhalter für den Meister Seelow II.

Heimvorteil hat zur gleichen Stunde auch Union Booßen gegen den guten Aufsteiger VfB Steinhöfel. Wie in den Vorjahren konnten sich die Schützlinge von Thomas Liersch mit nur sechs Siegen erneut vor dem Abstieg retten. Im Hinspiel hatten sie sich geschlagen geben müssen (2:3). Ein Torjäger wie der VfB-Stürmer Eric Strehl (21 Treffer) fehlt den Booßenern, zumal Denny Heinze nach Müllrose gewechselt ist.

Der FC Union beschließt eine turbulente Saison einschließlich Trainerwechsel und besserer Rückrunde bei Astoria Rießen. Bei beiden ist die Luft raus, beide verloren zuletzt klar: Union 1:4 gegen Neuenhagen, Rießen 1:5 in Erkner. Das Hinspiel hatten die Frankfurter knapp mit 2:1 gewonnen. Entscheidend dürfte jetzt sein, wer den Sieg mehr will ...