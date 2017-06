Verdienstkreuz für Tischlermeister Heiko Höft

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Kremmen (OGA) Das Wohl des Landes und die Menschen, die in Brandenburg leben, im Blick haben 15 Brandenburger und Brandenburgerinnen. Sie erhielten am Donnerstag in der Potsdamer Staatskanzlei den Landesverdienstorden, unter ihnen auch Unternehmer Heiko Höft. Der Tischlermeister aus Kremmen setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für die Feuerwehr ein.

Er rückt bei Bränden aus, gibt Schulungen für den Feuerwehrnachwuchs und sponsert neue Technik wie einen Einsatz- und Rüstwagen für die Brandschützer. "Ich freue mich sehr über die Anerkennung und Wertschätzung, die ich heute erhalten habe", sagt der 54-Jährige. Feuerwehr sei für ihn eine Leidenschaft, wo er gern hilft und die Kameradschaft zu schätzen weiß. Doch nicht nur das. Höft hat 1988 das Stellmacher-Gewerbe seines Großvaters übernommen und sich noch während der DDR-Zeit als Tischler selbstständig gemacht. Eine spannende Zeit, wie er sagt.

Gerade auch die Wendejahre hätten Mut und Risikobereitschaft erfordert. "Wir sind mit der Zeit gewachsen", sagt Höft. Die Chance zu ergreifen und etwas zu wagen, habe sich ausgezahlt. Seine Tischlerei- und Transportfirma ist heute einer der größten Arbeitgeber Kremmens. Rund 190 Menschen beschäftigt der Mann, der nicht gern im Rampenlicht steht. Stadtbrandmeister Gerd Lerche fand aber, dass es höchste Zeit wurde, Höft einmal in den Mittelpunkt zu rücken. "Wir haben vom Ministerium die Anfrage bekommen", sagt er. Da könne man doch stolz sein, so einen engagierten Mann im Ort zu haben. Höft ist auch der Einzige, der in diesem Jahr in Oberhavel mit dem Verdienstorden ausgezeichnet wurde.

Das Engagement und die unternehmerische Weitsicht lobte auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Er spielt auf den Besuch im vorigen Herbst an, als Woidke den Betrieb in Kremmen besuchte. "So schnell sieht man sich wieder", habe Woidke ihm ins Ohr geraunt, als er die Urkunde übergeben hat, sagt Höft. Der Ministerpräsident bindet ihm freundschaftlich den Orden um den Hals. Kurz hakt der Verschluss, in diesem Moment kein Problem. Das silberne Kreuz mit dem roten Adler trägt Höft nun stolz auf der Brust.