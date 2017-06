Der Tag der Entscheidungen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Einige spannende Entscheidungen stehen beim Fußballkreis Oberhavel/Barnim am Wochenende an. Wer steigt auf, wer muss runter? Hier sind die Regelungen noch einmal im Überblick.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581617/

Können am letzten Spieltag noch den Aufstieg in die Kreisoberliga schaffen: Grün-Weiß Ahrensfelde II, hier mit dem besten Torschützen Dominic Gesierich (l.) im Spiel gegen Ray Rumpel vom 1. FC Finowfurt.

Können am letzten Spieltag noch den Aufstieg in die Kreisoberliga schaffen: Grün-Weiß Ahrensfelde II, hier mit dem besten Torschützen Dominic Gesierich (l.) im Spiel gegen Ray Rumpel vom 1. FC Finowfurt. © Ingo Muhme

In der Kreisoberliga hat es Fortuna Glienicke schon geschafft. Die Oberhaveler treten den Gang in die Landesklasse an. Der SV Lichterfelde steht eigentlich als Absteiger fest. Im Gespräch ist derzeit jedoch eine Spielgemeinschaft Stahl Finow/Lichterfelde. "Doch das ist noch nicht 100-prozentig sicher", erklärt Finows Präsident Marian Hanke. "Es gibt noch ein paar Dinge zu klären." Eine Entscheidung, die der Spielausschussvorsitzende Steffen Misdziol sehr bedauert. "Dass aus diesen zwei Barnimer Traditionsvereinen eine Spielgemeinschaft wird und es so statt bisher vier nur noch zwei Teams gibt, ist eine traurige Entwicklung", findet er. Wird die Spielgemeinschaft abgesegnet, bliebe sie in der Kreisoberliga. Einschränkung: als Spielgemeinschaft könnten sie nicht aufsteigen. Dazu kommt der FSV Borgsdorf, der freiwillig absteigt. Komplettiert wird die Kreisoberliga durch zwei Aufsteiger aus den Kreisligen West und Ost.

In die Kreisliga geht die SG Brodowin als Aufsteiger der 1. Kreisklasse Ost und die TSG Fortuna Grünberg als Aufsteiger aus der West-Staffel. Da Lichterfelde durch die neue Spielgemeinschaft mit Stahl Finow den Startplatz in der Kreisliga nicht wahrnimmt, sind aber insgesamt drei Plätze in der Kreisliga mit Aufsteigern aus der 1. Kreisklasse zu besetzen. Den vierten freien Kreisliga-Platz bekommt ebenfalls ein Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse. Der müsste eigentlich in einer Relegation zwischen dem FC Marwitz (West) und dem Zweiten aus der Ost-Staffel ausgespielt werden. Dafür gibt es noch mehrere Anwärter. Glienicke II (58 Punkte), Eberswalder SC (56) oder Waldhof Spechthausen (56) können sich noch Hoffnungen auf den zweiten Platz machen. Die Krux: Glienicke II kann nicht aufsteigen, weil die erste Glienicker Mannschaft bereits in der Kreisliga spielt. "Wir haben beschlossen, dass wenn Glienicke Zweiter bleibt, es keine Relegation geben wird, da wir dem Dritten der Liga nicht das Aufstiegsrecht einräumen wollen", erklärt Steffen Misdziol. "Dann steigt FC Marwitz ohne Relegation auf". Die Kreisliga komplettiert der FV Liebenwalde als Absteiger aus der Kreisoberliga.

Verlassen werden die Kreisliga in der Staffel West der SV Friedrichsthal, der als Aufsteiger feststeht. In der Staffel Ost wird es an diesem Wochenende noch einmal richtig spannend. Der SV Biesenthal führt, aber auch Ahrensfelde II und die SG Zühlsdorf können sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Vier Teams sind in der kommenden Saison neu in der 1. Kreisklasse. Neben den Absteigern aus der Kreisliga Ost, FSV Basdorf und West - das könnten der FC Kremmen II, GW Großwoltersdorf oder GW Bärenklau sein, kommen die Aufsteiger aus der 2. Kreisklasse dazu. Da der FSV Groß Schönebeck und Eintracht Gransee aus der 1. freiwillig in die 2. Kreisklasse absteigen, wird es sogar fünf statt drei Aufsteiger in die 1. Kreisklasse geben. Aufsteiger sind RW Werneuchen (Staffel Ost), Grün-Weiß Ahrensfelde II (Mitte) und Fortuna Bredereiche (West). Da Bredereiche nicht aufsteigen will, wird der Burgwaller SV den Platz übernehmen. "Die beiden anderen Plätze werden vermutlich Minerva Zerpenschleuse und Fortuna Glienicke II übernehmen, da in der Staffel West Fortuna Grüneberg II ja wieder der Dritte der Liga ist und der Dritte sollte eigentlich nicht aufsteigen", findet Steffen Misdziol. Sicher sei das aber noch nicht. "Momentan ändert sich hier täglich etwas."