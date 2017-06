Autofahrer schimpfen auf "die Stadt"

artikel-ansicht/dg/0/

Im Internet, auf der Straße, am Redaktionstelefon: Überall wird wegen der aktuellen Verkehrssituation auf die Stadt geschimpft. Am Mittwoch herrschten vor allem im Zentrum und in Slubice zeitweise chaotische Verhältnisse. Am Donnerstag verlagerten sich die Auswirkungen der neuen Bauarbeiten dann auf die Umleitungsstrecken. "Diese Stadt", hieß es auch dort.

Doch die Stadt ist für die jetzige Situation überhaupt nicht verantwortlich. Und wäre es nach den Fachleuten in der Verwaltung gegangen, so wäre die Stadtbrücke jetzt gesperrt und der Fahrzeugstrom, der sich über die Heilbronner Straße in Richtung Zentrum quält, nur halb so groß.

Bauherr der Instandsetzungsarbeiten in der Rosa-Luxemburg-Straße ist der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Für die Rosa-Luxemburg-Straße als Teil der Bundesstraße B 5 ist er ohnehin Baulastträger. Und bei der Instandsetzung der Kreuzung vor der Grenze und des Teilstücks Franz-Mehring-Straße, wo die Stadt Baulastträger ist, führt er ebenfalls Regie, da es sinnvoll ist, dass eine Baustelle aus einer Hand geführt wird. Die Stadt bezahlt lediglich für diese Bereiche.

Laut Planung hätte jetzt die gesamte Kreuzung vor der Slubicer Straße erneuert werden sollen - unter Sperrung der Stadtbrücke. Die polnische Autobahnbehörde hatte aber darum gebeten, die Sperrung zu verschieben - weil sie an der Autobahnabfahrt Swiecko baut. Diese Arbeiten hatte die polnische Behörde vorab nicht mit der deutschen Seite abgesprochen. Der Landesbetrieb hat eingelenkt und lässt deshalb die Kreuzung jetzt nur halbseitig erneuern, ohne Brückensperrung. Die Folge: Sowohl der Grenzverkehr als auch der Verkehr ins Zentrum rollen über die Heilbronner Straße.

Der Verzicht auf die Sperrung der Stadtbrücke ist nicht nur in der Stadtverwaltung umstritten. Und das nun entstandene Chaos hätte auch auf andere Art und Weise vermieden werden können. Der Landesbetrieb Straßenwesen hätte die Erneuerung des Kreuzungsbereiches vor der Slubicer Straße komplett auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können. Dann wäre auch die Rosa-Luxemburg-Straße fertig gewesen und ein Teil des Verkehrs hätte über die Halbe Stadt und die Rosa-Luxemburg-Straße umgeleitet werden können. Und weil dann auch die Stadtbrücke gesperrt worden wäre, würde der ganze Grenzverkehr auf der Autobahn an der Stadt vorbeirollen.

Die Stadt versucht, die Auswirkungen so gut es geht zu mildern. An insgesamt sieben Kreuzungen haben die Fachleute des Tiefbauamtes die Ampelschaltungen angepasst, um den Verkehr flüssiger zu gestalten. Dank moderner Technik können solche Anpassungen jederzeit kurzfristig vorgenommen werden.

Viele Autofahrer helfen sich indes selbst: Auch am Donnerstag ignorierten sie das Durchfahrtsverbot in der Karl-Marx-Straße in Richtung Oderturm. Und in der Halben Stadt wurden Absperrzäune einfach beiseite geräumt.