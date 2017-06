"Toller Service und flexibles Team"

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Noch ist die Zahl der Geschäftsflieger am Airport Neuhardenberg übersichtlich. Die werkseigene Fluglinie der EuroComfort Group ist seit Monaten Stammgast. Zur 100. Landung gab es eine besondere Zeremonie.

Über Funk kommt die Information von Flugleiter Volker Dabow aus dem Tower "Maschine landet in fünf Minuten". Manfred Klengel schwingt sich in sein Police-Fahrzeug. Am Ende der Rollbahn lotst er die Maschine vom Typ Pilatus bis vor den großen Hanger. Zwischendurch gibt es eine Dusche von der Feuerwehr. Ein Ritual, das Tradition hat bei besonderen Anlässen im Flugbetrieb.

Dass Firmeneigner Thomas Bußkamp mit im Flieger sitzt, war im Vorfeld gar nicht klar. Der lobt den Flugplatz. "Hier gibts einen tollen Service, sind alle sehr flexibel", sagt er. Müsse er in Berlin landen, sei das für Geschäftsflieger oft chaotisch. Bußkamp unterhält in Frankreich, Litauen, Deutschland, Polen und China Fabriken. Er ist der größte Federn-Produzent für den Bettwaren- und Möbelhandel sowie die Polstermöbelindustrie in Europa, beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeiter.

"Wichtig sind schnelle Verbindungen", erklärt der Firmeneigner. Deshalb habe man auch eine eigene Werksfluggesellschaft EuroFly. "Nicht, um damit in den Urlaub zu fliegen, sondern ausschließlich für Geschäftsflüge", betont der Westfale.

Bußkamp nutzte die Vorteile der Sonderwirtschaftszone Kostrzyn, baute dort 2016 eine neue Fabrik. Es ist seine dritte in Polen. "Entscheidend für die Investition war dieser Flugplatz hier", betont der Unternehmer. Denn von Neuhardenberg aus seien er und seine Mitarbeiter binnen 25 Minuten in Kostrzyn. Auch die Berufspiloten Marcin Bulander und Florian Limberg loben den Platz. "Hier lande ich am liebsten", gesteht Limberg. "Die Organisation ist perfekt."

In der Pilatus haben acht Passagiere Platz. Eine Tonne kann zugeladen werden. Der schmucke "Vogel" kostet um die fünf Millionen Euro. An diesem Tag kommt sie aus dem polnischen Lesno, fliegt nach kurzem Aufenthalt in Neuhardenberg weiter nach Bocholt zum Hauptsitz der EuroComfort Group.

"Wir profitieren damit auch von der Dynamik der Sonderwirtschaftszone Kostrzyn", freut sich Flugplatzmanager Uwe Hädicke. Derzeit stehen 14 Frauen und Männer auf dem Airport in Lohn und Brot. Mehr als 30 kommen in Firmen hinzu, die sich angesiedelt haben - vom Kabeltiefbau über Ingenieurfirmen bis hin zum Fliesenproduzenten.

Kernpunkt soll der Flugbetrieb bleiben, trotz der nach wie vor großen Hürden seitens der Politik, die den Flugplatz seit Jahren mit Verweis auf den BER ausbremst. Gerade hat Hädicke Gespräche mit der Bundeswehr geführt. Die Politik argumentierte immer, die Bundeswehr gestatte keinen Instrumentenflugplatz. "Die Verantwortlichen haben uns jedoch Unterstützung zugesagt", erklärte Hädicke am Donnerstag. Es gehe um einen Sperrriegel für Neuhardenberg, damit Militär- und Kleinflugzeuge sich nicht ins Gehege kommen.