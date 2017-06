Überlegungen zum Filetstück

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Das Grundstück Wriezener Straße/Ecke Badstraße hat einen neuen Eigentümer. Er hat in der Stadt schon mehrere Bau- und Sanierungsvorhaben realisiert und ist sich noch nicht schlüssig, was er auf diesem zentrumsnahen Filetstück errichten soll.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581624/

Das Grundstück im spitzen Winkel zwischen der Wriezener Straße und Badstraße ist mit einer alten Villa bebaut, die heute nicht mehr bewohnt ist. Es grenzt im Norden an den Komplex der Stephanus Pflege und Wohnen mit dem evangelischen Seniorenzentrum Dietrich Bonhoeffer und den Mehrfamilienhäusern für betreutes Wohnen. Es liegt nahe an Strausbergs historischer Altstadt und dem Straussee, der Kulturpark ist nebenan, ebenso Bushaltestellen. Gegenüber liegt ein großer Parkplatz. Was für den Investor ebenfalls bedeutsam ist: Die Grenzen des Sanierungsgebietes liegen mit dem Stadtmauerring gewissermaßen vor der Tür, das Grundstück liegt außerhalb des Geltungsbereichs von dessen Einschränkungen und unterliegt auch nicht dem Denkmalschutz.

"Ideale Ausgangsbedingungen, um völlig neu zu überlegen, was dort entstehen könnte", sagt der Investor, der im Hintergrund bleiben möchte. Er gibt sich ganz entspannt, lehnt sich zurück und lässt vor dem geistigen Auge verschiedene Bebauungsvarianten entstehen. Seinen Favoriten als Erste: "Ich könnte mir an der Stelle eine Kindertagesstätte in freier Trägerschaft vorstellen", sagt er. Den Bedarf an Kinderbetreuung schätzt nicht nur er als in Strausberg steigend ein. Einen Parkplatz für die sichere An- und Abfahrt weiß er gegenüber. Der nahe Kulturpark und die wenig befahrene Badstraße mit dem öffentlichen Zugang zum Straussee hält er auch für gute Faktoren. Das Grundstück ist groß genug, um Platz für Spielgeräte und Buddelkästen zu bieten. Tagsüber lärmende Kinder dürften die in der Nachbarschaft wohnenden Senioren kaum stören. "Im Gegenteil, Alt und Jung in einem Kiez, das wäre doch schön", sagt er. Das Problem: Er muss einen freien Träger als Betreiber der Kita finden, der das Haus für 25 Jahre pachtet, damit sich die Investition rentabel darstellen lässt.

"Zweite Variante: Seniorengerechtes Wohnen nahe dem Straussee, ein Kiez für alte Menschen, unweit des Stadtzentrums, infrastrukturell gut erschlossen, mit Pflegeeinrichtungen und einem ambulanten Pflegedienst gleich nebenan, das hätte auch seinen Charme", denkt er laut nach. In einigermaßen ruhiger Lage und doch mittendrin, könnten sich Senioren dort durchaus wohl fühlen. Schließlich ist das Haus mit 16 altersgerechten Apartments direkt nebenan immer gut vermietet.

Man könnte aber auch weder für Jung noch für Alt investieren, sondern für alle: "Das Grundstück ließe sich auch mit Mehrfamilienhäusern bebauen, ich denke, in dieser Lage bekommt man die Wohnungen leicht vermietet, und auch da steigt der Bedarf nicht zuletzt durch die Bundeswehr." Da sich das ganze Areal zwischen Wriezener Straße und Badstraße zu einem der schönsten Wohngebiete der Stadt entwickelt, würden attraktive Mietshäuser ganz gut dahinpassen.

Der Investor erzählt, dass er im Rathaus bei der Stadtplanung seine Ideen erörtern wollte, doch hätte man dort selbst noch gar keine Vorstellungen von der künftigen Nutzung des Grundstücks gehabt: "Man ist dort einfach offen für meine Pläne, das ist ja auch erst einmal ganz gut so." Am ehesten neigt er ja zum Mehrgenerationenprojekt: Kita neben Senioren. Wie dem auch sei, er müsse ja nichts überstürzen und könne erst einmal abwarten. Doch interessieren würde es ihn schon, ob ein freier Träger Interesse an der langfristigen Betreibung einer Kita hätte.

Kontakt: Tel. 03341 331453