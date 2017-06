Fête de la Musique: Fürstenberg feiert mit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581626/

"Wir wollen die Stadt zum Klingen bringen", sagt die Himmelpforter Sängerin Corry Sindern, die vor einem Jahr die Idee für die Fête in der Wasserstadt hatte und zur Sommersonnenwende am 21. Juni 2016 erstmals Musiker in der Kirche, auf dem Marktplatz und im Pfarrhaus musizieren ließ. Voll wurde es zur Premiere zwar nicht unbedingt. Aber schon die Erstauflage war mit den Techno-Pionieren Mijk van Dijk, Harald Blüchel (Cosmic Baby) und Sängerin Jette von Roth prominent besetzt - und sollte ihre Wirkung nicht verfehlen. "In der Kirche machten wir elektronische Musik, während ältere Damen vom Kirchengemeinderat ihren ehrenamtlichen Pflichten nachgingen. Irgendwann saßen sie in den Reihen und genossen sichtlich das Konzert."

Ein Effekt, den sich Corry Sindern, Mijk van Dijk und Harald Blüchel auch in diesem Jahr wieder erhoffen. Die Fürstenberger sollen Musik genießen dürfen, die früher in der Stadt so nicht öffentlich zu hören war, aber auch selbst mit einstimmen. "Jeder, der will, ist eingeladen, auf unsere Bühnen zu kommen", sagt die Sängerin.

Viele sind dem Aufruf schon gefolgt. So werden Kita- und Schulkinder auftreten. Mit dabei sind auch der evangelische Pastor Eckhart Altemüller, der Kirchenchor, Mitglieder des ehemaligen Stadtchors und die Havellerchen. Zu den alteingesessenen Fürstenberger gesellen sich Neue. Zwei Kenianerinnen, die seit der Flucht aus ihrer Heimat in der Wasserstadt leben, werden Gospel in der Kirche vortragen.

Die prominentesten Vertreter auf den Bühnen sind die Veranstalter selbst. Harald Blüchel gehörte wie Mijk van Dijk in den 1990er-Jahren unter dem Pseudonym Cosmic Baby zu den prägenden Figuren der internationalen Techno-Szene. Inzwischen ist er Komponist und konzertiert rein analog am Flügel. Bei der Fête de la Musique wird er seine Kompostitionen am Klavier des Fürstenberger Pfarrhauses vortragen. Dort wird es auch Konzerte für Gesang, Klavier, Violoncello und Geige geben.

Mijk van Dijk, heute noch in den Berliner Clubs ein gern gesehener Gast, versammelt derweil am Pavillon im Stadtpark DJs aus der Region um sich. Fluffigen House werden dort unter anderem der Oranienburger DJNico Hinze (AJ Sars) und Schmokmok von der Brotfabrik Gransee auflegen. Van Dijks Sohn Enjo wird dort selbst komponierte elektronische Musik und Percussions spielen. Ganz besonders freut sich van Dijk aber auf das Konzert der Berliner Indierock-Band "The Last Post-Man" am Pavillon im Stadtpark. Bassist und Gitarrist der Gruppe sind zwei Musiker der syrischen Band "Khebez Dawle", die nach einer Flucht aus Damaskus zunächst in Fürstenberg Unterschlupf fanden. Die achtköpfige Band hatte vor zwei Jahren für Schlagzeilen gesorgt, weil sie ihre Flucht über Beirut, Lesbos und die so genannte Balkanroute zu einem regelrechten Happening machten. An fast jedem Zwischenstop gaben "Khebez Dawle" öffentliche Konzerte, mitunter vor bis zu 2 000 Zuhörern. "Für die beiden Musiker ist es schön, für das Konzert wieder in die Stadt zurückkehren zu können, die ihre erstes Zuhause in Deutschland wurde." Inzwischen leben die Syrer in Berlin.

Letztlich ist die Fête de la Musique auch ein Kind der Integrationsbemühungen in der Wasserstadt. Denn Corry Sindern hat Mijk van Dijk und Harald Blüchel in der Fürstenberger Willkommensinitiative kennengelernt. "So gesehen hat sie nicht nur den Geflüchteten etwas gebracht, sondern der ganzen Stadt", sagt Mijk van Dijk. "Unser Ziel bleibt, Menschen zusammenzubringen." Die zweite Fête soll dazu beitragen.