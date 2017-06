Die Borsighalle bleibt draußen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Lars Scharnholz verbringt die parlamentarische Sitzungswoche im Familiengarten. Der Cottbuser hat dort sein Zelt aufgeschlagen. Mit diesen frischen Live-Eindrücken präsentiert der Chef des Instituts für Neue Industriekultur (INIK) den Fachausschüssen derzeit den Entwurf des Familiengartenkonzeptes 2.0, die "Finalvariante", die sein Institut entwickelt hat. Während der Bauausschuss das Papier am Dienstag förmlich zerrissen hat, fand der Entwurf im Kulturausschuss am Mittwochabend breiten Zuspruch. Von einer "guten Diskussionsgrundlage" war vielfach die Rede. Kritik war so sparsam wie die in der Studie vorgesehenen Investitionen.