Vereine präsentieren sich

Gransee (MOZ) Der erste Granseer "Tag der Vereine" war vor zwei Jahren für die Organisatoren ein voller Erfolg. Am morgigen Sonnabend gib es nun von 10 bis 17 Uhr eine Neuauflage auf dem Gelände der Granseer Sportanlage.

Rund 25 Vereine informierten damals über ihr Angebot. Vom Kameradschaftsverein der Feuerwehr, dem Ortsverband des Brandenburgischen Seniorenverbandes über Sportvereine - Tischtennis, Volleyball, Tennis - und den Bürgerbusverein bis zu den Kleintierzüchtern und dem hiesigen Schützenverein. Entstanden war die Idee im Rahmen des Projektes "Wo(hl)fühlen in Gransee". Nach dem bewährten Muster soll es auch diesmal ablaufen. "Wir laden alle Einwohner aus dem Amtsbereich und darüber hinaus dazu herzlich ein. Sie können sich über die Arbeit der einzelnen Vereine näher informieren. Dazu stehen ihnen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Wer Interesse hat, kann sich zudem an einem der zahlreichen Angebote zum Mitmachen beteiligen", so Wolfgang Schwericke, der erneut Leiter der Koordinierungsgruppe ist und dabei von vielen Ehrenamtlern unterstützt wird.

Wieder haben mehr als 20 Vereine, Selbsthilfegruppen und Institutionen aus dem Amt Gransee und Gemeinden und darüber hinaus ihre Teilnahme zugesagt. Dazu zählen etwa der VSV Volleyball Gransee, die Fußballer vom SV Eintracht und SV Altlüdersdorf sowie der Verein Laufpark Stechlin. Auch der Behindertenverband Oberhavel Nord, der Granseer Bürgerbusverein, der Schützenverein, aber auch der Unternehmerverband der Ackerbürgerstadt sowie die Initiative "Willkommen in Gransee" wollen sich vorstellen.

Nicht fehlen dürfen bei einer solchen Veranstaltung natürlich das Rote Kreuz sowie das Technische Hilfswerk. Beide Institutionen werden nicht nur ihre Arbeit vorstellen, sondern bringen auch Technik mit, die in Augenschein genommen werden kann.

Rundfahrten in historischen Maschinen bietet der Verein zur Erhaltung historischer Nutz- und Feuerwehrfahrzeuge an. Überdies können sich die Besucher bei Wettbewerben mit der Handdruckspritze versuchen.

Sportlich aktiv können Interessierte am Volleyballnetz und beim Torwandschießen werden. Und auch die Schützen laden zum Mitmachen ein. So kann man sich beispielsweise am Farbkugelschießstand der Korporierten Schützengilde zu Gransee oder beim Bogenschießen, organisiert vom Granseer Schützenverein, ausprobieren.

Der Verein Laufpark Stechlin steckt einen Laufparcours ab und hat Kinderläufe im Angebot. Kein Verein, aber dennoch sehr umtriebig sind die Schüler der Werner-von-Siemens-Oberschule. Grund genug sich ebenfalls bei der Veranstaltung zu präsentieren. Die AG Robotik und die Forscherkids zeigen, was sie Interessantes in petto haben, nicht zuletzt natürlich die Roboter, mit denen die AG bei überregionalen Wettbewerben an den Start geht. Deren Singegruppe wird bei Kaffee und Kuchen die Gäste unterhalten.

Die Versorgung von Akteuren und Besuchern liegt ebenfalls in den Händen der Vereine. Gegrilltes, Kaffee und Kuchen, Waffeln und Muffens sowie ein deftiger Eintopf aus der Gulaschkanone sind im Angebot, ferner eine Auswahl an pakistanischem Essen und allerlei Getränken. Der Eintritt ist frei.