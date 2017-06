Schwacher Sachwalter

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) In den vergangenen Wochen hatten sich Staatsanwälte und der Präsident des Oberlandesgerichtes zu Wort gemeldet und auf die prekäre Personalsituation in der brandenburgischen Justiz hingewiesen. Nun erklärte der zuständige Minister im Rechtsausschuss, dass sein Haus über die öffentlichen Hilferufe zuvor informiert gewesen sei und - so der Eindruck - dass man sie dort mehr als billigend in Kauf nahm.