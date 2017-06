Frankfurter Musiker feiern 175 Jahre Orchestertradition

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum Abschied gibt es Beethoven. Neben Werken von Elger und Ralph Vaughan Williams wird auch die 7. Sinfonie des deutschen Klassikers auf den Notenständern liegen, wenn Generalmusikdirektor Howard Griffiths am 19. August 2018 im Kloster Chorin das letzte Mal den Taktstock vor "seinem" Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt (BSOF) schwingt. Elf Jahre, nachdem er den Posten von Vorgänger Heribert Beissel übernommen hat. Damals, erinnert Griffiths sich am Donnerstag bei der Vorstellung des Programmes 2017/2018, hätte er niemals geglaubt, so lange an der Oder zu bleiben. "Dass ich noch hier bin, spricht für die Freude, die ich an diesem Orchester habe."

artikel-ansicht/dg/0/1/1581630/

Ein Lob, das die Stadt Frankfurt dem Dirigenten gern zurückgibt. "Was Howard Griffiths hier bewegt hat, ist einfach großartig", schwärmt Kulturbeigeordneter Markus Derling(CDU) und spielt damit nicht zuletzt auf die umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit des BSOF an. Zum neunten Mal lädt es zum Beispiel im kommenden Jahr, finanziell unterstützt vor allem von der Drosos-Stiftung, deutsche und polnische Schüler zum sogenannten Education-Projekt ein, das in einer gemeinsamen öffentlichen Aufführung mündet. Prokofjews "Romeo und Julia"-Suite soll auf dem Programm stehen - die Texte dazu, und das ist neu, werden dabei auf Basis des Shakespeare-Dramas vor allem von den Schülern selbst stammen.

Diese Arbeit, betont Griffiths, sei immer besonders wichtig für ihn gewesen, auch um künftiges Publikum zu erschließen. Ein Ziel, das der Dirigent gleichfalls mit seiner Kinderbuch- und CD-Reihe um eine musizierende Hexe verfolgt. Deren zweiter Teil, "Die Orchestermäuse", ist für den Leopold-Preis der deutschen Musikschulen nominiert, der im Herbst vergeben wird. Unter mehr als 100 Einreichungen haben es die Frankfurter bereits unter die ersten zehn geschafft.

Da passt es gut, dass im Herbst mit "Das fliegende Orchester" der dritte Teil der Literatur, Musik, Illustration und Theater aufs Schönste verbindenden Reihe erscheinen wird. Die Uraufführung des gleichnamigen Stückes, für das Schauspielerin Martina Gedeck als Erzählerin gewonnen werden konnte, ist für den 24.September in der Konzerthalle angesetzt.

Ein schöner Auftakt also für die nächste Saison, die am 17.September traditionsgemäß mit dem Tag der offenen Tür beginnt. Nicht nur für Griffiths wird es die letzte sein - auch Orchesterintendant Peter Sauerbaum nimmt seinen Hut. "Wir haben es eigentlich immer richtig krachen lassen", sagt er und beschreibt damit das Problem der Bestückung dieser besonderen Spielzeit, die nicht zuletzt 175 Jahre Orchestertradition in Frankfurt feiern soll: Am 1. November 1842 eröffnete das neu gebaute Stadttheater mit einer Aufführung von Albert Lortzings Oper "Zar und Zimmermann". An die Anfänge als Staatsorchester (seit 1995) wird man sich jedenfalls beim 5. Philharmonischen Konzert im Januar erinnern können, das vom ersten BSOF-GMD Nikos Athinäos geleitet wird. Und auch Heribert Beissel will noch einmal an der Oder vorbeischauen - zum Wiener Klassik Konzert im April.