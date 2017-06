Es wird schon nichts passieren

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Zum ersten Mal hat die Welt die Möglichkeit, Atomwaffen zu ächten, durch einen verbindlichen Vertrag. Mehr als 130 UN-Staaten verhandeln derzeit in New York. Wie sämtliche Atommächte auch hält sich Deutschland aber heraus. Ausgerechnet das Land also, in dem vor 35 Jahren Millionen auf die Straße gingen, um gegen die Stationierung von Atomwaffen zu protestieren.