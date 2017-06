Özdemir kündigt Rückzug als Parteichef an

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Der Vorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, hat seinen Rückzug aus diesem Amt angekündigt. In einem Interview mit der Märkischen Oderzeitung sagte der seit 2008 an der Parteispitze stehende Schwabe: "Irgendwann ist es dann aber auch mal gut." Er wünsche sich im nächsten Bundesvorstand seiner Partei, der im Herbst gewählt wird, "frische Gesichter". Die Aussichten für ein Linksbündnis nach der Bundestagswahl beurteilte er vor dem Grünen-Parteitag am Wochenende skeptisch. Schuld daran sei die Linkspartei, "die sich selbst vom Platz gestellt hat".