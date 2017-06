Schallende Ohrfeige von Radlern

artikel-ansicht/dg/0/

Alltag in Eberswalde: Nicht überall sind die Radwege so sicher wie hier an der Eisenbahnstraße. © MOZ/Thomas Burckhardt

Im ADFC-Fahrradklima-Test 2016 ist Eberswalde auf dem 193. von bundesweit 364 vergebenen Plätzen gelandet. Verglichen wurden Städte bis 50 000 Einwohnern. Im Bundesland Brandenburg schaffte es Eberswalde auf den 18. von 23 Plätzen. Gegenüber der davor letzten Befragung 2014 hat sich die Barnimer Kreisstadt von der Gesamtnote 3,5 auf 3,8 verschlechtert. Nach Angaben des ADFC haben sich 140 Einwohner an der Bewertung beteiligt. Unzufrieden seien die Eberswalder Radfahrer vor allem mit den Möglichkeiten der Fahrradmitnahme im öffentlichen Personennahverkehr, dem Angebot für jeden zugänglicher Leihräder sowie der Führung an Baustellen. Pluspunkte hat es dagegen bei der Erreichbarkeit des Stadtzentrums gegeben. Zudem seien die meisten Teilnehmer der Befragung der Ansicht gewesen, dass das Radfahren in Eberswalde Spaß mache.

"Fahrradfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor für moderne Städte. Deshalb sollte es den Verantwortlichen zu denken geben, dass sich die Eberswalder auf dem Rad nicht wohler fühlen", sagt Christian Wapler aus Werbellin, der sich im ADFC engagiert und anstrebt, eine Barnimer Gruppe zu gründen. Der Fahrradklima-Test zeige bei anderen Städten, in Brandenburg unter anderem in Bad Wilsnack, Prignitz, und Oranienburg, Oberhavel, dass kontinuierliche Radverkehrsförderung honoriert werde und sich in einem guten Verkehrsklima niederschlage. Schon mit vergleichsweise kleineren Maßnahmen, zum Beispiel radfahrerfreundlichere Baustellen- und Ampellösungen, einen zuverlässigen Winterdienst auf Gehwegen oder das weitere Absenken von Bordsteinen an Radwegen, lasse sich die Situation verbessern. "Wenn Eberswalde will, dass mehr Menschen aufs Rad steigen und die Stadt von unnötigen Autofahrten entlasten, dann muss das vor zwei Jahren beschlossene Radnutzungskonzept konsequent umgesetzt und nicht von Teilen der Politik kleingeredet werden", urteilt Christian Wapler.

Für Jonathan Metz, Vorstandsmitglied im Verkehrsclub Deutschland, steht fest, dass die Rathausspitze aus dem ihr ausgestellten schlechten Zeugnis den Schluss ziehen sollte, "mutig und im Dialog mit den Bürgern mehr für den Radverkehr zu tun". Es gehe um die weitere Verbesserung der Radwege entlang der Heegermühler und der Eberswalder Straße, offensive Werbung für das Radfahren und die Entschärfung unsicherer Kreuzungen, etwa entlang der Eisenbahnstraße, an denen es immer wieder zu lebensgefährlichen Situationen komme. "Es zahlt sich jeder Euro aus, der in den Radverkehr investiert wird - für mehr Verkehrssicherheit, saubere Luft und gesunde Einwohner", sagt Jonathan Metz.

Im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hat Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner erklärt, dass der Fahrradklima-Test realistisch Stärken und Schwächen abbilde. Zwar sei die Einschätzung durch 140 Teilnehmer nicht repräsentativ, spiegele aber den Ist-Zustand wider. Die Dezernentin sieht neben der Stadt auch die Barnimer Busgesellschaft, den Landesbetrieb und die Grundstücksbesitzer in der Pflicht, deren Aufgabe es sei, Radwege schnee- und eisfrei zu halten. "Ich teile die Einschätzung, dass es jetzt darum geht, unser Radnutzungskonzept weiterzuverfolgen", betont sie.

Hingegen findet Gerd Markmann, Sprecher der neuen Bürgerinitiative "Radwege in Eberswalde", das Radnutzungskonzept sei nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. "Das Papier dient der Stadtverwaltung offenbar lediglich als Alibi, möglichst kostensparend Fahrradfreundlichkeit vorzugaukeln", sagt Gerd Markmann.

Fahrrad-Demo, heute ab 17 Uhr, Treffpunkt Marktplatz