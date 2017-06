artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Tod mehrerer Tiere durch Blaualgen im Tegeler See ist noch unklar, wo die neuartigen Bakterien herstammen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) sucht nach der Herkunft. An den Untersuchungen seien auch das Umweltbundesamt und Forscher der Freien Universität beteiligt, sagte eine Lageso-Sprecherin am Donnerstag. Untersuchungen hätten gezeigt, dass die im Tegeler See gefundene Art namens Tychonema besonders bei kühleren Wassertemperaturen gedeihe.