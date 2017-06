Polizeibericht Schwedt vom 15.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Eine Polizeistreife griff am Dienstagabend ein, als zwei Männer mit sogenannten Knickern auf eine Tür und ein Verkehrszeichen in der Ringstraße schossen. Die 21 sowie 23 Jahre alten Männer mussten die Waffen samt Munition herausgeben und erhielten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Beim Sturzvom Rad verletzt

Schwedt. Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr stürzte eine Radfahrerin in der Passower Chaussee in Höhe des Bahnübergangs. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Rettungskräfte brachten die verletzte 59-Jährige in ein Krankenhaus.