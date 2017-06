Polizeibericht Eberswalde vom 15.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Eberswalde von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Jugendliche war kurz vor 15 Uhr auf dem Radweg der Eberswalder Straße in Richtung Finowfurt unterwegs, als ein79-jähriger Mann mit seinem Volvo vom Grundstück auf die Fahrbahn fahren wollte. Der Fahrer hatte den Radler offenbar übersehen. Es kam zur Kollision, bei der der Jugendliche über die Motorhaube des Wagens stürzte. Die Blessuren, die er sich dabei zuzog, waren leichterer Natur, sodass er das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Bei Schlägereierheblich verletzt

Eberswalde. Nach einer Schlägerei ermittelt die Polizei in Eberswalde wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten waren am Dienstagmittag alarmiert worden, weil sich im Bahnhofsring zwei Männer eine Auseinandersetzung lieferten, bei der einer der beiden Kontrahenten offensichtlich erheblich verletzt worden war. Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur eines 25 Jahre alten Eberswalders, dessen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die Streithähne, waren aus persönlichen Gründen aufeinanderlosgegangen.