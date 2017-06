Der Ruch der Cavaliersfahrt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der Philosoph Michel de Montaigne hat's gemacht, der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy auch und der Dichter Johann Wolfgang von Goethe sowieso: Sogenannte Cavaliersreisen waren in Europa lange obligatorischer Teil der Bildung elitärer junger Männer. Einmal in die Welt entlassen, sollten sie Weltläufigkeit lernen, sich kulturell bilden und - dieses Ziel wurde meist eher verschwiegen - auch erotische Erfahrungen sammeln. Vor genau 30 Jahren hat die Europäische Union diese Idee aufgegriffen und erweitert: Die Reisenden - zunächst nur Studenten - sollten nun auch noch weltoffener zurückkehren und idealerweise als glühende Europäer.

So banal die Idee klingt, sie funktioniert. Neun Millionen junge Menschen sind seit 1987 mit dem Erasmus-Programm über den Kontinent gereist. Sie haben internationale Freundschaften geschlossen, Sprachen gelernt, Vorurteile verloren und Erfahrungen gewonnen. Das Erasmus-Semester ist fester Teil der Lebensläufe vieler Hochschulabsolventen. Ja, und mehr noch: Einer Studie der EU-Kommission zufolge sollen seit 1987 schon mehr als eine Million Erasmus-Babys geboren worden sein. Nicht nur deswegen gilt das Programm als erfolgreichstes der EU.

Genau diese EU steckt jedoch bis zum Hals in Problemen: Seit Jahren brodelt die Euro-Krise, Skepsis und Vertrauensschwund sind dazugekommen. Vielerorts wird die EU als abgehobenes Eliten-Projekt diffamiert. Genau da muss Erasmus ran. Auch wenn das Programm schon vor vier Jahren um ein Plus erweitert wurde, heute also "Erasmus +" heißt und sich nicht mehr nur an Akademiker richtet - allzu oft werden Projekte, die sich ausdrücklich auch an Nichtakademiker richten, von Gymnasiasten und Studierenden wahrgenommen.

Das hat zwei Gründe: Einerseits ist es ungeheuer kompliziert, mit der EU ins Ausland zu gehen. Wer es schafft, sich einen Platz etwa als Freiwilligendienstleistender zu organisieren, der hat die schwierigste Hürde genommen. Ein Kulturschock oder Probleme mit der Sprache sind ein Klacks dagegen. Das muss dringend vereinfacht werden. Zugleich muss das Programm aber auch bekannt gemacht werden. Kaum jemand weiß, dass unter "Erasmus +" auch Angebote für Schüler, Auszubildende und Berufstätige zu finden sind. Solange das so bleibt, wird der EU-unterstützte Auslandsaufenthalt aber eine moderne Form der Cavaliersreise bleiben - und die EU den Ruch des Elitenprojektes nicht los.