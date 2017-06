Polizeibericht Bernau vom 15.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz. Wiederholt hat ein Betrüger, der sich als Polizist ausgab, versucht, mit dieser Masche an Geld zu kommen. Der Mann rief am Dienstag eine 82 Jahre alte Wandlitzerin an und erzählte ihr – als angeblicher Berliner Polizist –, dass man bei festgenommenen Dieben einen Zettel mit der Adresse der Rentnerin gefunden hätte. Um herauszufinden, ob sie Opfer eines Einbruchs werden könne, müsse er ihre Vermögensverhältnisse hinterfragen. Die Frau ließ sich auf diese Art der Befragung nicht ein. Sie meldete den dubiosen Anruf bei der echten Polizei.

Junge bei Unfallverletzt

Eberswalde. Ein sechsjähriger Junge ist am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, bei einem Unfall auf der Straße Am Markt in Eberswalde verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er, als er die Straße überquerte, von einem BMW erfasst worden. Rettungskräfte brachten das Kind ins Kranken- haus.

Einbrecher nehmen Gastherme mit

Wandlitz. Eine Gastherme haben Diebe aus einem Rohbau in der Straße am See in Wandlitz gestohlen. Sie hinterließen einen Schaden von rund 4700 Euro. Der Einbruch wurde der Polizei am Mittwoch angezeigt.

Bernau/Zepernick. Am Sonnabend, 17. Juni, verkehren in der Zeit von etwa8 bis 18 Uhr keine S-Bahn-Züge zwischen den Bahnhöfen Zepernick und Bernau. Als Ersatz fahren werden auf dieser Strecke Busse eingesetzt.

Verkehrstipp