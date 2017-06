Polizeibericht Strausberg vom 15.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. In der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Grünstraße ein. Über gestohlene Gegenstände oder dem Gesamtschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Audi gestohlen

Strausberg. Am Dienstag verschwand von seinem Abstellplatz in der Prötzeler Chaussee ein Audi A 4 im Wert von rund 20 000 Euro. Nach dem Wagen wird nun gefahndet.