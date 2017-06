Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 15.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581641/

Bei einer Schlägerei im Pablo-Neruda-Block ist am Mittwochmorgen um 0.20 Uhr ein 25-jähriger syrische Asylbewerber im Gesicht verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei mitteilte, sei der junge Mann mit vier Landsleuten unterwegs gewesen und gegen Mitternacht von Männern ebenfalls arabischer Herkunft angegriffen worden. Die Gründe sind bislang unklar. Die Kripo ermittelt.

Wasser steht im Keller

Weil im Keller des Hauses Berliner Straße 5 ca.50 Zentimeter Wasser standen, musste am Dienstagmorgen die Feuerwehr aushelfen. Sie übergab eine Tauchpumpe und zwei B-Schläuche an den Hausmeister, der das Auspumpen vornahm. Das dauerte laut Feuerwehrangaben vom Mittwoch rund fünf Stunden. Die Wehr war etwa eine Stunde vor Ort.

Der Blitzer steht heute unter anderem in der Hansastraße in Richtung Lennéstraße. Am Freitag wird in der Bergstraße geblitzt.

Feuerwehr

Blitzer