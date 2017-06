Polizeibericht Neuruppin vom 15.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581642/

Fehrbellin (RA) Ein Anka-Ruderboot ist am Montag oder Dienstag aus einem Schuppen an der Ruppiner Straße in Fehrbellin gestohlen worden. Der Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Sohn verletzt Mutter

Fehrbellin (RA) Für zehn Tage darf ein 30-Jähriger nicht mehr in Wohnung seiner Mutter an der Brunner Straße in Fehrbellin. Die Polizei hat ihm am Dienstagmittag einen Verweis ausgesprochen. Zuvor hatte der Mann seine Mutter bedroht und ihr das Handy weggenommen, weil sie ihn am Verlassen der Wohnung hindern wollte. Beim anschließenden Gerangel wurde sie verletzt.

Kaffee ausLkw-Anhänger geklaut

Linum (RA) Die Planen von fünf Lkw-Anhängern sind im Zeitraum zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 4.45 Uhr, aufgeschlitzt worden. Die Fahrzeuge standen auf der Autobahnraststätte Linumer Bruch. Gestohlen wurden lediglich mehrere Packungen Kaffee aus einem der Anhänger.