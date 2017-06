artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (moz) Eberswalde (MOZ) Ein sechsjähriger Junge ist am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, bei einem Unfall auf der Straße Am Markt in Eberswalde verletzt worden. Laut Polizei war er, als er die Straße überquerte, von einem BMW erfasst worden. Rettungskräfte brachten das Kind ins Krankenhaus.