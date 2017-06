Personalsituation in der Justiz bleibt prekär

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Der Verfahrensstau an den brandenburgischen Gerichten wird sich in absehbarer Zeit nicht verringern. Das ist das Fazit einer Debatte im Rechtsausschuss des Landtages vom Donnerstag. Justizminister Stefan Ludwig (Linke) räumte ein, dass die gerade genehmigten neuen zwölf Richterstellen und zehn Stellen für den Mittleren Dienst in der Verwaltungsgerichtsbarkeit den Bedarf dort nicht decken.