Erin Hills (dpa) Der Absturz eines bemannten Werbe-Luftschiffs unweit der US Open der Profigolfer hat für eine Schrecksekunde gesorgt. Bei dem Unfall, der sich nur eine halbe Meile vom Golfkurs in Erin Hills entfernt ereignete, wurde der Pilot nach Angaben des Zeppelin-Betreibers mit «unbekannten Verletzungen» in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann sei «okay», hieß es. Die Werbung auf dem Luftschiff gehörte laut Mitteilung des US-Golfverbandes nicht zu den offiziellen Sponsoren der 117. US Open.