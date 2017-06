Das Alter erleben

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Leben und erleben wir gemeinsam unser Alter und grenzen dabei niemanden aus", wünschte Dieter Siegesmund den Frauen und Männern, die zum Beeskower Seniorensommerfest im Rahmen der Brandenburgischen Seniorenwoche in den Spreepark gekommen waren. Und Bürgermeister Frank Steffen ist es wichtig, ein positives Bild von älteren Menschen in der Gesellschaft zu vermitteln. Denn prozentual steigt der Anteil der über 65-Jährigen an, von denen viele gesund und aktiv seien. Steffen würdigte ihre ehrenamtliche Arbeit und ihre Nachbarschaftshilfe.