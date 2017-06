Nur ein Fluchtweg aus der Feuerhölle

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Hochhausbrand in Eisenhüttenstadt? Undenkbar ist er nicht. Schließlich gibt es allein in der Stahlstadt 20 Häuser, bei denen mindestens ein Stockwerk mehr als 22 Meter über der Geländeoberfläche liegt. Damit fallen sie in die Kategorie Hochhaus. Brandschutztechnisch gibt es bei diesen Gebäuden Unterschiede.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581652/

"Die zwei sanierten Hochhäuser im VII. Wohnkomplex sind vorbildlich, was das Brandschutzkonzept angeht", heißt es aus der Feuerwache in Eisenhüttenstadt. Dort weiß man nur zu gut um die Probleme, die solche hohen Gebäude bereiten können, falls es dort wirklich mal zu einem Brand kommt. Das Hauptproblem sei dann meist der Fluchtweg. Denn bis auf das Hochhausder Gebäudewirtschaft am Gartenfließ, das über zwei unabhängige bauliche Rettungswege verfügt, haben alle anderen nur einen Fluchtweg - das Treppenhaus. Um so wichtiger sind dort moderne Brandschutztüren, deren Effektivität sich mit den Jahren immer mehr verbessert hat, während parallel dazu auch die Brandschutzauflagen strenger wurden. Das heißt, je später eine Sanierung stattgefunden hat, desto schärfer waren die Bedingungen.

Doch noch sind nicht alle Hochhäuser in Eisenhüttenstadt saniert. Kein Wunder, die Maßnahmen sind aufwendig und kosten richtig viel Geld. Beispielsweise in der Mittelschleuse und auch im VII. Wohnkomplex sind die alten DDR-Platten noch gut erkennbar. Moderne Brandschutztüren sind sind dort Fehlanzeige. Sobald aber eine bauliche Veränderung ansteht, werden sie Pflicht. Dann nämlich ist vom Vermieter ein Bauantrag beim Bauordnungsamt zu stellen. Und ohne ausführliches Brandschutzkonzept gibt es bei Hochhäusern und anderen Sonderbauten wie beispielsweise Seniorenheimen, Krankenhäusern, Schulen und Kindertagesstätten sowie großen Einkaufszentren keine Baugenehmigung. "Und dieses Brandschutzkonzept wird von einem Prüfingenieur für Brandschutz geprüft und zugelassen", erklärt Ute Tauchert vom Bauordnungsamt in Beeskow. In der Vergangenheit sei es auch schon vorgekommen, dass dieses Konzept noch einmal überarbeitet werden musste. Natürlich spiele der Brandschutz auch bei normalen Wohnblöcken oder Einfamilienhäusern eine Rolle, sagt sie. Aber je sensibler der Bereich desto höher die Anforderungen und Regeln.

Das zeigt sich unter anderem bei den Vorgaben für Fassadendämmungen. "Bei Hochhäusern sind nicht brennbare Materialien zu verwenden. Das ist gesetzlich vorgeschrieben", betont André Häusler, Technischer Vorstand der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). Steinwolle aus Mineralien wurde beispielsweise bei der Sanierung der zwei EWG-Wohnriesen im VII. Wohnkomplex vor anderthalb Jahren verwendet. Insgesamt hat die EWG übrigens neun Hochhäuser im Stadtgebiet verteilt. Neben denen im VII. WK gibt es drei im VI. WK, sowie je zwei in der Mittelschleuse und an der Poststraße.

Die Fassadendämmung sollte natürlich nicht nur bei Hochhäusern, sondern bei möglichst allen Gebäuden nicht sofort in Flammen aufgehen. Aus diesem Grund gelten in Deutschland auch dort hohe Standards. "Bei normalen Wohnhäusern hat man Anfang der 1990er-Jahre noch reines Styropor verbaut", weiß André Häusler. Das ist brennbar. "Doch die Baustoffe haben sich verändert, sie wurden schwer entflammbar gemacht", betont der Technische Vorstand. Hinzu kommt, bei den Fassaden werden sogenannte Brandriegel eingesetzt, das heißt, entzündet sich die Fassade, finden die Flammen an bestimmten Stellen kein Futter mehr. Und noch etwas ist anders als bei dem Hochhaus in London, das in dieser Woche komplett abbrannte und in dem mehrere Menschen ums Leben kamen. Im Grenfell Tower ist die Außenverkleidung durch eine dünne Luftschicht von der übrigen Dämmung getrennt gewesen. Dahinter zirkulierte Luft, die nach Expertenmeinung wie ein Kamin gewirkt habe. "Wir haben auch hinterlüftete Fassaden, vor allem um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden", sagt André Häusler. Aber es handele sich dabei um keine durchgehenden Flächen, sondern partielle Lüftungen.

Nach Angaben der Feuerwehr gibt es in den meisten Eisenhüttenstädter Hochhäusern ganz andere Gefahren, die im Brandfall eine Sogwirkung haben - die Müllschlucker. Die wurden bei der jüngsten Sanierung der EWG-Hochhäuser im VII. Wohnkomplex abgeschafft. Die vorhandenen werden nach Angaben der Genossenschaft regelmäßig überprüft.

Die EWG und die Gebäudewirtschaft, die ebenfalls neun Wohnhäuser hat und zudem Eigentumswohnungen in dem Hochhaus an der Beeskower Straße/Karl-Marx-Straße, arbeiten in Sachen Brandschutz eng mit der Feuerwehr zusammen. "Wir haben beispielsweise bei den sanierten Häusern im I. WK richtige Vor-Ort-Übungen durchgeführt", heißt es aus der Feuerwache. Für Hochhäuser gelten zudem spezielle Rettungsmethoden - auch weil die Drehleiterfahrzeuge nur Höhen bis 22 Meter abdecken, Außenrettungen also nur bis dahin möglich sind. Deshalb würden beispielsweise die oft verqualmten damit gefährlichen Treppenhäuser bei Löscheinsätzen durch die Feuerwehr belüftet oder vielmehr entraucht, sodass eine Evakuierung wieder über diesen Fluchtweg erfolgen kann. Außerdem gebe es im Alltag gemeinsame Begehungen, um Brandgut - wie Holzregale oder Schränke - in den Hausfluren aufzuspüren und daraufhin entfernen zu lassen. Und wichtig sind laut Feuerwehr vor allem auch Rauchmelder in den Wohnungen, denn dort entstehe ein Feuer meist. Und frühes Entdecken kann Leben retten.