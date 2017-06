Gefahrgut-Einsätze verlieren ihren Schrecken

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (ris) Auf brenzlige Einsätze aller Art können sich die Feuerwehren des kooperativen Mittelzentrums Gransee-Zehdenick und Fürstenberg ab sofort besser vorbereiten. Am Donnerstag ist am Gerätehaus an der Parkstraße in Zehdenick ein Gefahrstoff-Trainer auf vier Rädern übergeben worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581653/

Mit 15 verschiedenen Anschlüssen, die an einem ausrangierten Flüssiggastank montiert wurden, lässt sich der Ernstfall realitätsnäher trainieren. Was also tun, wenn Erdgas aus einer leckgeschlagenen Leitung ausströmt, auslaufende Laugen oder Säuren die Umwelt oder gar das Leben von Menschen gefährden? Antworten darauf bekommen die Einsatzkräften ab sofort im Umgang mit "Heinz". Denn auf diesen Namen haben angehende Schweißer in der TÜV-Akademie in Zehdenick den Gefahrstoff-Trainer getauft.

Fast vier Jahre gingen ins Land, um das Gefährt so zu konstruieren, dass er den Anforderungen an die Ausbildung der Wehren in der Region genügt. Verschiedene Firmen stellten entsprechende Rohrstücke zur Verfügung. Die Kooperation mit dem TÜV hielt die Kosten niedrig. Rund 4 500 Euro kostete der Trainer. Finanziert wurde er aus dem Kooperationsfonds des Mittelzentrums. (Seite 7)