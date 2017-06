Hund zerfleischt Katze

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Katzenfiguren zieren das Grab von Peterle. Der Perserkater war der Liebling von Familie Muschack aus Fürstenwalde. Ein Hund biss das Tier so stark, dass es starb. Das Fürstenwalder Ordnungsamt registrierte in diesem Jahr bereits drei Verletzungen durch Hunde, 2016 waren es 16.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581654/

Heidemarie Muschack versagt die Stimme, wenn sie an den 22. Mai zurückdenkt. "An dem Montag wurde unser Peterle, unser Puschel, zerfleischt", sagt die 74-Jährige. Tränen laufen ihr über die Wangen. "Ich hatte gerade die Tomaten hochgebunden, als Peterle einen Buckel machte." Der Kater sah vermutlich den Hund, der an der Leine einer Frau die Albert-Kleeberg-Straße entlang kam. Wenig später war Peterle tödlich verletzt.

"Die Frau hat zwar versucht, die Tiere auseinanderzubringen, doch es half nichts", sagt Heidemarie Muschack. "Der Hund hat genau in die Mitte reingebissen, unser Kater hatte keine Chance", schildert sie. "Er war voller Blut. Ich habe sofort meine Schwiegertochter angerufen", ergänzt sie mit stockender Stimme. Die beiden Katzenliebhaberinnen fuhren zum Tierarzt. Der habe zwar noch ein Röntgenbild angefertigt, jedoch sei Peterle vor Ort gestorben.

"So was hat unser Dicker nicht verdient. Man muss sich nur mal vorstellen, dass da ein Kind auf der Straße gewesen wäre", sagt Schwiegertochter Elke Muschack. "Ich möchte nicht, dass solche Viecher frei rumlaufen", fügt sie an. Ihrer Ansicht nach habe es sich um eine Art "Kampfhund" gehandelt. Es dürfe nicht sein, dass solche Tiere an einer langen Leine gehen.

Der Halter des Hundes, der seinen Namen nicht öffentlich genannt haben möchte und selbst während des Vorfalls nicht vor Ort war, sieht die Sache etwas anders. Niemand habe den Vorfall genau gesehen, teilt er auf Nachfrage per E-Mail mit. Der Hund sei zur Katze unter ein Auto gekrochen. Unklar sei daher, "ob nun der Hund als erstes angegriffen hat oder die Katze", heißt es in dem Schreiben. "Es handelt sich um einen traurigen Unfall, den wir sehr bedauern." Auch der Hund, bei dem es sich um einen Mischling handele, habe Verletzungen erlitten, die nie wieder verheilen würden. Überdies sei es natürlich, "dass Hunde keine Katzen mögen und auch ihren natürlichen Trieb ausleben". Hätte es sich bei dem Tier um einen Collie oder Golden Retriever gehandelt, wäre der Fall gar nicht so von Vorurteilen behaftet gewesen, vermutet der Halter. "Warum interessiert es niemanden, dass Katzen einheimische Singvögel töten?", fragt er. "Wir haben den Hund aus dem Tierheim geholt, um dem Tier einen Gefallen zu tun", fügt er an. Ein Gutachten sei dabei gewesen. Das Tier verhalte sich ganz normal, greife auch keine Radler an.

Muschacks meldeten die Sache dem Ordnungsamt. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, wolle er zum konkreten Fall nichts sagen, erklärt Amtsleiter Christoph Malcher. Ein genereller Leinenzwang gelte in der Kleeberg-Straße nicht. Nach solch einem Vorfall werde immer geprüft, ob der Hund als gefährlich einzustufen ist, ein Gutachten angefertigt und ein Wesenstest gemacht. Je nach Ergebnis könnten Auflagen wie Leinen- und Maulkorbzwang die Konsequenz sein. Auch eine Geldbuße sei möglich.