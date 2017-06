Die spitze Zunge als Hobby und Leidenschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Siegfried von Rabenau aus Schöneiche.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581655/

Wenn in Schöneiche ein ehrenamtlicher Beauftragter oder ein Mitglied eines Fachbeirats vom Gemeinderat bestätigt wird, ist das in aller Regel eine sehr einvernehmliche Angelegenheit - wie die Kommunalpolitiker woanders auch sind die Schön-eicher denen dankbar, die solche Funktionen übernehmen. Bei Siegfried von Rabenau war das anders, als er in einem Atemzug zu einem der beiden Denkmalschutzbeauftragten und zum Mitglied des Ortschronik-Fachbeirats berufen wurde. Als das Thema Ende März auf der Tagesordnung stand, sprach Philip Zeschmann von den "Unabhänggigen Bürgern Schöneiche" von Rabenau - der nicht zugegen war - rundheraus die Eignung für ein solches Amt ab. Der 64-jährige Sohn des ersten Vorsitzenden der Schöneicher Gemeindevertretung nach der Wende, Konrad von Rabenau, eckt an, und das mit Lust. Er stehe zu dem, was er geschrieben habe, sagte er dann bei der nächsten Sitzung, in der seine Berufung vollzogen wurde. Gemeint sind vor allem seine bissigen Kommentare zur Gemeindepolitik unter dem Pseudonym "Übelkrähe".

Darin steckt zum einen ein Anklang an den eigenen Nachnamen, zum anderen zitiert das Pseudonym eine Wortschöpfung eines Politikers, den von Rabenau bis heute sehr schätzt: Herbert Wehner, in den 1970er Jahren Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag. Als Übelkrähe titulierte der berüchtigte Polemiker einst den CDU-Abgeordneten Jürgen Wohlrabe.

"Die spitze Zunge ist mein Hobby und meine Leidenschaft", bekennt von Rabenau. Es ist aber nicht nur die Freude an Wortspielen - er streut sie beim Erzählen immer mal wieder ein -, die seine Nähe zu Wehner begründet. "Er stand für eine linke, gerechte, aber praktizierbare Politik", sagt Siegfried von Rabenau. Er hat der SPD aber vor zehn Jahren den Rücken gekehrt, eben weil sie nicht mehr die Partei Wehners sei. Dabei hatte der gelernte Glasmaler nach der Wende von 1991 bis 1994 für die Sozialdemokraten im Potsdamer Landtag mitgearbeitet.

Sein Vater, der aus Berlin-Schöneberg stammte und im Nationalsozialismus in der oppositionellen bekennenden Kirche tätig war, ging nach dem Krieg aus freien Stücken nach Halle, also in die DDR. Siegfried von Rabenau wuchs größtenteils in Naumburg auf und war über den Vater und dessen kirchliche Kontakte früh mit Manfred Stolpe bekannt. Mit ihm hatte es auch zu tun, dass die Familie das Haus in der Schöneicher Ahornstraße kaufte, in dem Siegfried von Rabenau seit 1988 wohnt.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag war von Rabenau viel im Ausland, arbeitete später in Peitz, zuletzt im Landesamt für Versorgung in Potsdam - er war wenig in Schöneiche. Seit dem 1. Januar ist er nun in Rente und hat sich deshalb auch bereit erklärt, die Ehrenämter zu übernehmen. Seine Lust an zeitkritischen Kommentaren hat den eingefleischten Junggesellen aber nicht verlassen. Zum 30. Jahrestag der Wende will er einen Rückblick auf die DDR veröffentlichen. Der Arbeitstitel mit der Anspielung auf die einstige Volksbildungs-Ministerin verrät wieder die spitze Zunge: "An allem war die Margot schuld."