artikel-ansicht/dg/0/

Kappel-Grafenhausen (dpa) Eltern haben den Feiertag Fronleichnam vergessen und ihre Tochter vor der geschlossenen Schule abgesetzt. Sie hatten die Fünfjährige an der Straße aussteigen lassen und waren dann weggefahren. Für das Kind wurde es ein einsamer Vormittag: Die Schule im Ort Kappel-Grafenhausen hatte geschlossen. Die Eltern aus Frankreich hatten den Feiertag in Baden-Württemberg offensichtlich vergessen. Das Mädchen brach in Tränen aus, wurde im Schulhof von einer Nachbarin gefunden. Ein Betreuer der Schule kümmerte sich dann um das Kind.