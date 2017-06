Nähe zu Berlin kein Vorteil

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) "Keine schlechte Bilanz", so konstatierte Heiko Richter, Veranstaltungsmanager für die Stadthalle Falkensee, nach einem Jahr Betrieb am Mittwoch im Bildungsausschuss. Die meisten anfänglichen Probleme seien gelöst, viele Fremdveranstalter hätten wiederkehrende Termine, etwa für Messen oder Jugendfeiern, bereits im voraus für die nächsten Jahre reserviert. Die Werbung sei allerdings noch eine große Aufgabe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581659/

Noch vor einem Monat hatte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) während einer Ausschusssitzung erklärt, bei manchen Veranstaltern habe sich ein gewisser Ernüchterungseffekt eingestellt, weil Veranstaltungen nicht ausreichend gut besucht gewesen seien. Von technischen Mängeln war die Rede, Umsetzungsproblemen und Einnahmedefiziten.

Das Fazit Richters - allerdings ausschließlich die Veranstaltungshalle betreffend - klang weitaus positiver. "Es hätte schlechter laufen können. Mit 88 Veranstaltungen im ersten Jahr liegen wir über dem Plan."

Drei Kategorien gibt es in der Veranstaltungshalle. Das sind zum einen die von Fremdveranstaltern auf eigenes Risiko organisierten Events, bei denen die Stadt Falkensee als Vermieter der Halle auftritt.

"Falkensee ist ein besonderes Pflaster - die Nähe zu Berlin ist nicht unbedingt ein Vorteil", meint Richter. Schließlich sei man in 20 Minuten mitten in der Hauptstadt, wo es jede Menge kulturelle Angebote gebe. Inzwischen wüssten die Veranstalter von außen jedoch, dass es Falkensee gibt. "Wir hatten in dem Jahr in sämtlichen Musikgenres schon namhafte Leute wie Michael Hirte, Tony Marshall und natürlich Mark Forster hier."

Auch das Programm für Kinder sei gut gelaufen. Pittiplatsch, Bibi Blocksberg oder das Dschungelbuch hätten große Begeisterung bei den Kleinen ausgelöst. Eine Herausforderung sei es noch, die passende Werbung zu finden, um die Leute auch wirklich zu erreichen.

Die zweite Veranstaltungs-Kategorie wird von Richter selbst organisiert, der dann auch als Mieter auftritt. "Ich habe Veranstaltungen, die früher im Partyzelt stattgefunden haben, in die Stadthalle gezogen. Dort gibt es technisch und vom Platz her mehr Möglichkeiten. Man kann hier Sachen machen, die man vorher nicht machen konnte, etwa "Power Percussion' oder Silvesterfeiern. Allerdings ist die Atmosphäre nicht ganz so locker wie im Zelt", so Richter. Das teils fast sterile Ambiente könnte etwa durch Lichteffekte aufgepeppt werden.

Richter tritt auch bei Abschlussbällen der Schulen als Veranstalter auf: "Ich nehme den Schülern die Verantwortung für Versicherung, Security und ähnliches ab." Ein Riesengewinn sei es, dass die Bälle nun tatsächlich in Falkensee stattfinden können und die Schulabgänger nicht in Nachbarkommunen nach Ausweichlocations suchen müssten. Bisher seien alle ein voller Erfolg gewesen.

Außerdem finden in der Halle noch städtische Veranstaltungen statt, etwa Einschulungen oder Schulkonzerte. "Die Schüler mussten vorher in einer Aula dasselbe Stück mehrfach aufführen, damit alle Eltern es sich ansehen konnten. Jetzt ist das einfacher", erläuterte Richter. Diese Art der Veranstaltungen ist subventioniert. Ansonsten gibt es noch Lesungen, Jubiläen, Jugendfeiern, Messen oder Kongresse. Der Ausblick für die Zukunft: Kunstmarkt Deutschland, Vorträge Dr. Mark Benecke, ein Festgottesdienst "500 Jahre Reformationstag". Wer einmal hier residiert hat, kommt oft wieder: "Viele buchen bei der Abreise gleich die nächsten Termine."

Im kommenden Jahr wird ein erster Ärztekongress stattfinden, außerdem der Sportkongress. "Zalando" hat für eine Betriebsfeier angefragt. "Wir in Falkensee sind jetzt auch für solche Veranstaltungen auf der Landkarte. Ich finde es super, dass die großen Firmen aus der Umgebung auf uns aufmerksam werden." Alles in allem könne man sagen, die Veranstaltungshalle wurde angenommen, so Richter. "Mein Anspruch lautet: Falkenseer zu halten, Berliner hierher zu holen. Mein Fazit lautet: Das war ein durchaus erfolgreiches Premierenjahr."