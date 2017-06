Wahlhelfer bekommen in diesem Jahr mehr Geld

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für die Bundestags- und Bürgermeisterwahl am 24. September sucht die Stadt für die 18 Wahlbezirke in Eisenhüttenstadt ehrenamtliche Wahlhelfer. Bis 31. August können sich Interessenten in der Stadtverwaltung melden. Die Wahllokale sind am 24. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet, die Tätigkeit des Wahlvorstandes beginnt allerdings schon um 7 Uhr und endet, wenn alle Stimmzettel ausgezählt sind und eine Niederschrift angefertigt ist. Interessenten sollten sich auch gleich noch den 8. Oktober freihalten. Denn sollte im ersten Durchgang keiner der Kandidaten für das Bürgermeisteramt die absolute Mehrheit erlangen, wird an diesem Tag eine Stichwahl fällig.