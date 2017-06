Slalom zwischen Auto und Schlagloch

artikel-ansicht/dg/0/

Und Sandra Jütte Fürstenwalde (MOZ) Die Qualität der Fürstenwalder Fahrradwege ist ein Dauerthema in Gremien der Stadtverordnetenversammlung. Doch sind die Pfade tatsächlich so schlecht und wie gut funktionieren die neuen Schutzstreifen etwa in der Lindenallee? Wir haben es einmal getestet.

Ende Gelände: Der asphaltierte Radweg in der Rathausstraße in Richtung Marktplatz führt erst auf Kopfsteinpflaster, dann vor ein parkendes Auto.

Fürstenwalde hatte einmal mit einer Initiative angestrebt, eine Fahrrad-freundliche Stadt zu werden. Fährt man mit seinem Drahtesel durch die Langewahler Straße im Süden, ist das schwer zu glauben. In Richtung der Stadtbrücke können sich Fußgänger und Radfahrer einen schmalen Streifen auf dem Bürgersteig teilen, der zudem von Bäumen gesäumt und teils in katastrophalem Zustand ist. Die Radfahrer, die über den notdürftig geflickten Asphalt holpern, haben es da nicht einfach. Auf der anderen Straßenseite trifft es sie noch härter. Hier müssen sie aus Mangel an Alternativen auf die Fahrbahn ausweichen. Da der seitliche Rand ebenfalls vor Aufplatzungen und kleinen Erhebungen strotzt, bleibt nur die Fahrt in der Spurrille der Autos.

Ein ähnliches Bild bietet sich in der Rauener Straße. Statt einem Radweg gibt es nur einen zum Teil zugeparkten, für Räder freigegebenen Sand-Kiespfad. Der unebene Untergrund bietet aber wenig Fahrspaß. "Zufrieden kann man natürlich nicht sein", gibt Marcel Herzog von der Abteilung Stadtplanung im Bezug auf die Radwege zu. Das sei auch eine finanzielle Frage. "Einiges haben wir aber schon gemacht", sagt er und verweist etwa auf die August-Bebel-Straße, in der zurzeit der geteilte Fuß- und Radweg weiter ausgebaut wird. Im südlichen Teil der Stadt fällt die Straße tatsächlich positiv auf. Ab dem Nettomarkt können Zweiradfahrer zügig auf beiden Seiten neben den Fußgängern fahren. Auch die Bushaltestellen liegen zwischen Straße und Radweg und stellen so kein Hindernis dar.

Was ebenfalls gut funktioniert, ist die Beschilderung in der Innenstadt. Für Fahrradfahrer ist klar erkennbar, welche Einbahnstraßen sie beidseitig befahren dürfen, wie etwa die Rathausstraße oder die Robert-Havemann-Straße.

Die viel kritisierte Eisenbahnstraße ist dagegen tatsächlich unübersichtlich. Auf dem schmalen Fahrradstreifen stadteinwärts landen immer wieder Fußgänger, in die Gegenrichtung sind Radfahrer gezwungen, sich durch den fließenden Verkehr zu schlängeln. Immerhin werden Autofahrer durch die Aufschrift "Radfahrer fahren auch mit" zur Vorsicht ermahnt.

Der Schutzstreifen für Radfahrer in der Lindenstraße existiert nur auf dem Asphalt. Ein gelbes Postauto parkt unbeeindruckt auf der Fahrbahn, beim Ausweichen können Radfahrer aufatmen, wenn gerade kein Lastwagen auf ihrer Höhe vorbeizieht. Rechtsabbieger zu sein ist auch mühsam: Auto-Lücke abwarten, einfädeln, Hand raus und den Gegenverkehr vorbeiziehen lassen - das dauert.

In Fürstenwalde-Nord sind Schutzstreifen und Fahrradwege rar. In Richtung Große Freizeit kommen Zweiradfahrer noch in den Genuss von beidem, in den Seitenstraßen freut sich, wer nicht über Sandwege schleichen muss. Uneben, von Schlaglöchern gespickt und eng sind die für Radfahrer vorgesehenen Wege in der Ernst-Thälmann-Straße. Von den angrenzenden Gehwegen unterscheiden sie sich teilweise auch optisch nicht; die Schilder, die die Holperpisten einmal als Radweg ausgewiesen haben, ließ die Stadt wieder entfernen.

Noch ein Abstecher in die Ehrenfried-Jopp-Straße. In Richtung Bahnhof führt man auf ihr ab der Küstriner Straße bald eine Autokolonne an - parkende Autos machen das Überholen von Radlern bei Gegenverkehr zu einem unmöglichen Unterfangen. Kurz vor der Unterführung: aufatmen. Ein schmaler roter Streifen neben dem Gehweg weist die letzten Meter zum Ziel.

Am Bahnhof sind die Stellplätze für Fahrräder so gut wie ausgeschöpft. Abstellmöglichkeiten gibt es noch auf der Nordseite, wo die Stadt unter anderem in diesem Jahr noch plant, Fahrradboxen aufzustellen. "Für höherwertige Räder wie E-Bikes", sagt Marcel Herzog. Wie viele genau und wo sei noch unklar.